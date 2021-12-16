В Заполярье распределят новые участки под промысел лососей

В Мурманской области в Белом море созданы 16 новых рыболовных участков для промышленного освоения анадромных видов. Пользователи РЛУ получат право добычи по итогам конкурсных процедур.

Соответствующее постановление уже подписано, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Отмечено, что победители конкурсов смогут осваивать на новых участках семгу и горбушу.

Более подробную информацию об РЛУ можно получить в региональном министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews