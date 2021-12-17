Наука оценит ресурсы пиленгаса в Азовском море

В Азовском море работает экспедиция АзНИИРХ, изучающая состояние запасов пиленгаса. Рост популяции в последние годы позволяет рассчитывать на восстановление этой рыбы в роли приоритетного объекта промысла, отмечают специалисты.

Рейс на среднем черноморском сейнере «1024» стартовал 11 декабря и продлится до 20 декабря, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ). Ихтиологи ведут учет численности и сбор материалов по качественной характеристике пиленгаса и сопутствующих видов промысловых рыб — камбалы-калкан, кефали, леща, тарани, сельди и других. Также в программе экспедиции гидрологические и гидробиологические исследования. Пробы будут доставлены в лаборатории филиала для обработки и анализа.

В филиале обратили внимание, что время для экспедиции выбрано не случайно. Из-за высокой подвижности пиленгаса в теплое время его учет затруднен, но в холодный период при температуре воды ниже +12°С этот вид можно облавливать учетным тралом.

Исследования пиленгаса имеют важное значение, отметили в пресс-службе. В последние четыре года специалисты отмечают стабильное пополнение азовской популяции. Наблюдаются массовые заходы молоди пиленгаса на зимовку в водоемы дельты Кубани и Дона. В результате пиленгас снова восстанавливает свою роль в качестве приоритетного объекта промысла в Азовском море, подчеркнули в АзНИИРХ.

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