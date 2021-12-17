Акватории Нижнего Поволжья ждут рыбоводов

В Астраханской области объявлен аукцион на 11 речных участков под индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 18 января.

Организатор торгов — Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, участки расположены на реках Волга, Бузан и протоках в границах Володарского, Икрянинского, Камызякского и Красноярского районов. Площадь предоставляемых акваторий — от 0,2 га до 3,7 га, стартовые цены лотов — от 150 рублей до 2,8 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 25 января в Астрахани. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews