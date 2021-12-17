Акватории Нижнего Поволжья ждут рыбоводов
В Астраханской области объявлен аукцион на 11 речных участков под индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 18 января.
Организатор торгов — Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.
Согласно аукционной документации, участки расположены на реках Волга, Бузан и протоках в границах Володарского, Икрянинского, Камызякского и Красноярского районов. Площадь предоставляемых акваторий — от 0,2 га до 3,7 га, стартовые цены лотов — от 150 рублей до 2,8 тыс. рублей.
Торги предполагается провести 25 января в Астрахани. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.
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