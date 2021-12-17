Рыбацкий WorldSkills проходит во Владивостоке

Будущие рыбаки и их работодатели вновь встретились на чемпионате WorldSkills во Владивостоке. Такие состязания помогают в важном деле подготовки кадров, отмечают в ГК «Русский краб». Его специалисты приглашены на соревнования в качестве экспертов.

Региональный чемпионат проводится в течение четырех дней в филиале Дальрыбвтуза — Владивостокском морском рыбопромышленном колледже, сообщает корреспондент Fishnews.

Участие в состязаниях принимают как школьники, так и курсанты и студенты, обучающиеся по профильным специальностям в различных колледжах, техникумах и училищах Приморского края. Экспертами, оценивающими навыки будущих специалистов, выступают преподаватели Дальрыбвтуза и представители рыбопромышленных компаний.

Как рассказал старший преподаватель кафедры «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Дмитрий Пилипчук, в программе чемпионата две компетенции — «прибрежное рыболовство» и «обработка водных биоресурсов». По первой компетенции участникам предстоит продемонстрировать навыки в создании технического проекта и изготовлении макета трала, в настройке промыслового вооружения, а также в поиске и ремонте порывов орудий лова.

Во второй компетенции ребята состязаются в производстве охлажденной и мороженой продукции; изготовлении соленой, маринованной продукции, пресервов и консервов; а также полуфабрикатов и кулинарной продукции.

«В качестве экспертов мы привлекаем признанных профессионалов, досконально знающих свое дело. У них, в свою очередь, интерес в том, чтобы оценить навыки молодежи, возможно, уже сейчас пригласить кого-то на работу», — подчеркнул Дмитрий Пилипчук.

Сергей Высоцкий, специалист отдела добычи ГК «Русский краб», приглашен на чемпионат в качестве эксперта по компетенции «прибрежное рыболовство». «Подобные мероприятия способствуют повышению качества подготовки кадров, помогают интегрировать требования реальных производств в образовательные программы. Для нас подготовка квалифицированных кадров — залог успеха на промысле и качества выпускаемой продукции, — отметил он. — Отрасль развивается, и в этих условиях появляются новые требования к компетенциям будущих специалистов».

Компании, инвестирующие в строительство современного флота в рамках программы «квоты под киль», скоро получат новые рыболовные и краболовные суда. Для них потребуются специалисты, имеющие навык работы с современным оборудованием.

Чемпионаты WorldSkills дают возможность молодым специалистам продемонстрировать свои умения и познакомиться с потенциальными работодателями, их требованиями к подготовке кадров. Для лучших студентов это может стать карьерным лифтом.

Четверокурсник Дальневосточного мореходного училища (филиала Дальрыбвтуза) Илья Присекарян в прошлом году вошел в число победителей регионального чемпионата, после чего участвовал в соревнованиях на всероссийском уровне. Минувшей осенью он проходил промысловую практику.

«Я уже решил, что свяжу свое будущее с профессией рыбака и после окончания училища пойду работать в море. Участие в чемпионате дало мне возможность познакомиться с потенциальными работодателями, попробовать свои силы на практике», — сказал Илья.

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