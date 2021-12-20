Граница с Китаем будет работать в «праздничном» режиме

Владивостокский филиал Росгранстроя опубликовал расписание работы трех автомобильных пунктов пропуска в период новогодних праздников. В том числе МАПП «Краскино», через который в Китай активно поставляется живой краб.

Для «Краскино» выходными днями станут 1, 2 и 7 января, рабочими — 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января, рассказали в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой».

АПП «Пограничный» будет отдыхать 1, 2, 3 и 7 января и функционировать 4, 5, 6, 8, 9 января.

Для пункта пропуска «Полтавка» запланированы выходные 1, 2, 3, 7 и 8 января, рабочие дни, соответственно, 4, 5, 6 и 9 января. При этом 31 декабря и 6 января «Полтавка» будет работать до 16:00.

О праздничном режиме АПП «Турий Рог» данные обещают представить дополнительно.

Как сообщили Fishnews во Владивостокском филиале Росгранстроя, ведется работа по синхронизации выходных с китайской стороной и в расписании возможны изменения. Участникам ВЭД рекомендуют следить за обновлением информации на сайте ведомства.

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