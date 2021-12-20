Работы на водоемах Нижнего Поволжья заинтересовали прокуратуру

В Астраханской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хищениях при реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». Сумма предполагаемого ущерба — свыше 9 млн рублей.

Материалы для возбуждения дела о мошенничестве и халатности в следственный орган направила Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, региональная служба природопользования и охраны окружающей среды заключила с организацией-подрядчиком госконтракт на выполнение работ по обводнению группы ильменей в Икрянинском районе.

«Должностные лица подрядчика, зная, что работы в полном объеме не проведены, представили документы об исполнении контракта, в том числе об использовании специализированной техники, которая на объекте отсутствовала. Сумма принятых и оплаченных региональным органом исполнительной власти, но фактически не выполненных работ составила более 9 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

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