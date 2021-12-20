Судовладельцам рекомендовали не затягивать с тестированием ТСК

Центр системы мониторинга рыболовства и связи призвал судовладельцев подавать заявки на тестирование технических средств контроля до 27 декабря. Обращения, которые поступят после этого, будут рассматриваться с 10 января.

Свидетельства соответствия ТСК, по правилам, завершают свое действие 31 декабря. Об этом судовладельцам напомнил Центр системы мониторинга рыболовства и связи, сообщает корреспондент Fishnews.

«Для получения свидетельства соответствия ТСК необходимо подать заявку в филиал ЦСМС, где вы планируете получать акт, до 27.12.2021 года. Заявки, поданные после этого срока, будут рассматриваться с 10.01.2022 года», — говорится в сообщении учреждения.

В соответствии с действующими правилами, судно признается оснащенным ТСК только при наличии действующего свидетельства, поэтому центр рекомендует не откладывать получение документа.

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