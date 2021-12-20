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Пороги на реке Пьяне в городе Перевоз. Фото Gatinskiy Ilya («Википедия»)

Реку Пьяна в Нижегородской области хотят оздоровить

В Нижегородской области готовятся к реабилитации, развитию рыбохозяйственного и рекреационного потенциала реки Пьяны. Это крупнейшая из внутренних рек региона.

Проект планируется реализовать при участии Института водных проблем РАН и кафедры гидрологии суши МГУ имени М.В. Ломоносова. Уже создана рабочая группа, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«В первую очередь были отобраны участки реки Пьяны, которые подвержены антропогенному воздействию. Мы рассчитываем на то, что оздоровление водоема будет способствовать сохранению биоразнообразия, развитию рыбного хозяйства и рекреационного потенциала», — рассказал заместитель министра экологии Нижегородской области Александр Гриднев.

Вопросы сохранения рыбных запасов Пьяны будут курировать специалисты регионального минлесхоза.

«Для реки Пьяны характерны высокая извилистость речного русла, наличие множества пойменных озер и удивительная прозрачность воды. Вместе с тем существует и ряд сложностей. Например, весной во время разлива в сеть озер рыба заходит на нерест, а после спада уровня воды у нее отсутствует возможность вернуться в реку, поэтому зимой возрастают риски замора. Проведение научно-исследовательских работ позволят дополнить правила рыболовства Волжско-Каспийского бассейна новым перечнем нерестовых участков на реке Пьяне», — отметила начальник отдела регулирования рыболовства минлесхоза Татьяна Аракчеева.

Река протекает по Нижегородской области и Республике Мордовия. Пьяна — крупнейший приток Суры и самая большая из внутренних рек Нижегородской области. Длина Пьяны составляет 436 км, площадь бассейна — 8 060 кв. км. По некоторым данным, в самой реке водится по меньшей мере 13 видов рыб, два из которых относятся к редким.

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