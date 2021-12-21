АСРФ выступает за выравнивание налоговых условий

Действующие налоговые льготы в рыбной отрасли не являются эффективным инструментом поддержки малых предприятий и не создают условий для привлечения инвестиций, говорится в исследовании, представленном Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) опубликовала исследование, выполненное Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина, по анализу налогообложения рыбопромысловых компаний. В отчете отмечается, что для российского морского рыболовства характерна высокая концентрация капитала. Крупнейшие компании и группы компаний (холдинги) создают около 50% общей выручки отрасли. Около 90% выручки приносит укрупненный вид деятельности «морское рыболовство».

Авторы исследования подсчитали, что около половины крупнейших компаний и холдингов широко применяют льготы — режим ЕСХН, нулевой налог на прибыль. Все добытчики уплачивают 15% ставки сбора за пользование водными биоресурсами. По оценке НИФИ, на крупнейшие предприятия отрасли приходится 29% объема льгот по сбору за пользование водными биоресурсами (3,5 млрд рублей). Из имеющих право на льготы 40 градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций морское промышленное рыболовство осуществляют всего 24, при этом лишь 14 из них относятся к малым предприятиям.

Сам по себе факт принадлежности предприятий к градо- и поселкообразующим организациям не должен определять применяемые льготы, считают в АСРФ.

«Режим ЕСХН вместо достижения своей цели — поддержки предприятий, находящихся в объективно менее благоприятных экономических условиях, приводит к тому, что они ущемляются в конкурентной борьбе с более крупными компаниями. В свою очередь, это может приводить к их вытеснению с рынка, сокращению рабочих мест и иным негативным социально-экономическим последствиям», — заявили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Выпадающие бюджетные доходы в связи с предоставлением льгот по ЕСХН крупным компаниям, согласно исследованию, оцениваются на уровне не менее 5 млрд рублей в год.

В АСРФ напомнили, что вопросы целесообразности применения ЕСХН в рыбной отрасли и изменения механизма уплаты ставок сбора за пользование ВБР вошли в перечень поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г. В апреле текущего года президент дал поручение о налоговых стимулах для увеличения финансирования инвестиционных проектов на территории РФ за счет собственной прибыли.

В связи с этим АСРФ предлагает использовать режим ЕСХН исключительно для малых предприятий, убрать льготы для градо- и поселкообразующих организаций и дополнить Налоговый кодекс стимулами для инвесторов. По расчетам, приведенным ассоциацией, в результате доходы в бюджеты всех уровней вырастут на 21,6 млрд рублей, отрасль получит справедливые конкурентные правила налогообложения и появятся условия для дальнейшего роста инвестиций.

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