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Встреча руководства Дальневосточного таможенного управления и Харбинской таможни прошла в видеорежиме. Фото пресс-службы ДВТУ

На границе с Китаем прибавится пунктов пропуска

Дальневосточные таможенники обсудили с коллегами из КНР работу пунктов пропуска на российско-китайской границе. Отмечено, что скоро будут открыты два новых перехода — автомобильный и железнодорожный.

Встреча руководства Дальневосточного таможенного управления и Харбинской таможни прошла в видеорежиме. Речь шла о ситуации в пунктах пропуска на границе с провинцией Хэйлунцзян.

Начальник ДВТУ Юрий Ладыгин рассказал, что сейчас в Приморском крае функционируют железнодорожный пункт пропуска «Пограничный», автомобильные пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка» и «Турий Рог». Закрыты, в связи с ледоставом, смешанные пункты пропуска «Благовещенск», «Поярково» и речной пункт пропуска «Хабаровск».

Дальневосточные таможенники по просьбе Харбинской таможни прокомментировали ситуацию в отдельных пунктах пропуска, в частности в АПП «Кани-Курган». Он открыт в апреле 2020 г., создан таможенный пост численностью 41 человек. Согласно паспорту пункта пропуска, режим работы — ежедневно, с 8:00 до 24:00.

«Таможенные органы готовы начать работу в данном пункте пропуска после того, как официально будет определена дата начала движения. На китайской стороне также проводятся необходимые государственные процедуры», — сообщили Fishnews в пресс-службе ДВТУ.

Отмечено также, что на завершающей стадии строительства находится железнодорожный пункт пропуска «Нижнеленинское». После завершения процедур по его открытию таможенные органы готовы к запуску движения через мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян и оформлению грузовых составов.

«Пункты пропуска «Джалинда» («Мохэ»), «Пашково» («Цзяинь») и «Марково» («Хулинь») на российской стороне закрыты на реконструкцию. Обо всех изменениях российская сторона будет информировать китайских коллег», — обратили внимание в пресс-службе.

Харбинская таможня сообщила ДВТУ о введении бесконтактной схемы таможенного контроля в пунктах пропуска на китайской стороне. Российские транспортные средства прибывают в отведенную зону для действий в рамках режима «перецепка», водитель не покидает кабину автомобиля. Прибытие на территорию КНР и убытие осуществляется в тот же день. На водных и железнодорожных видах транспорта применяются похожие схемы, направленные на исключение контактов, отметили китайские коллеги.

На встрече обсудили и другие вопросы: о функционировании международного транспортного коридора «Приморье-1», об изменениях в таможенном законодательстве. Также стороны подвели итоги взаимодействия по обмену данными таможенной статистики внешней торговли и наметили планы сотрудничества в 2022 г.

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