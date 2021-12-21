ХМАО приготовил новые участки под рыбный промысел

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на конкурс выставили 12 участков для промышленного рыболовства. Заявки можно подавать до 17 января.

Торги организует региональный департамент промышленности. Как сообщает корреспондент Fishnews, участки расположены на реках, озерах, а также протоке и временном водоеме-соре. РЛУ находятся в Кондинском, Белоярском, Нижневартовском, Сургутском, Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах.

Площадь участков составляет от 2 га до 835 га, начальные цены лотов — от 6 рублей до 12,7 тыс. рублей.

Критериями оценки заявок, помимо предложенной платы, станут средневзвешенные показатели освоения квот, среднесуточного производства рыбопродукции и численности работников за последние четыре года.

Конверты с заявками планируется вскрыть 17 января в Ханты-Мансийске, а подвести итоги конкурса — 25 февраля. С победителями заключат договоры на 15 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews