Вьетнам рассчитывает на рост экспорта пангасиуса

По прогнозам Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), страна заработает 1,54 млрд долларов от продаж пангасиуса за рубеж по итогам года. Ожидается дальнейший рост поставок этой рыбы.

Запланированный VASEP объем годовой выручки от экспорта пангасиуса на 3% превосходит результаты 2020 г., пишет информагентство Vietnam Plus. По его данным, общее производство этой рыбы во Вьетнаме в период с января по ноябрь достигло 1,3 млн тонн (на 4,9% ниже уровня прошлого года). Всего же за 2021 г., по предварительным оценкам, в республике произведут 1,5 млн тонн этой рыбы.

Рост поставок вьетнамского пангасиуса в Китай начался с марта-апреля 2021 г. Сейчас китайский рынок является крупнейшим для этой рыбы. Предполагается, что к концу года доля КНР должна составить 28% от общего объема экспорта пангасиуса из Вьетнама, сообщает корреспондент Fishnews.

VASEP ожидает, что продолжится рост продаж пангасиуса в Соединенные Штаты в связи с сокращением внутреннего производства американской рыбы. Кроме того, договоры о свободной торговле должны помочь нарастить экспорт на такие рынки, как Мексика, Бразилия, Россия, Колумбия и Таиланд.

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