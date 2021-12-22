Власти дополнили список регионов проживания камчадалов и орочей

Правительство официально включило Магаданскую область в число регионов традиционного проживания камчадалов и орочей. Изменения законодательства должны обеспечить возможность для реализации прав КМНС.

В Единый перечень коренных малочисленных народов РФ, утвержденный постановлением правительства от 24 марта 2000 г. № 255, внесли изменения. Магаданская область отнесена к территории проживания камчадалов и орочей, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки подготовлены, чтобы обеспечить реализацию прав этих народов на традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы в Магаданской области.

Камчадалы и орочи — автохтонное население охотского побережья, исторически проживавшее и на территории этого региона, отмечали разработчики поправок.

Напомним, что перечень используется в том числе и для организации традиционного рыболовства.

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