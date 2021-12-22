Предприятиям дали раскладку по промыслу на Чудско-Псковском озере

Росрыболовство распределило между предприятиями квоты вылова рыбы на Чудско-Псковском озере на 2022 г. Промысел здесь ведется в рамках межправительственного соглашения с Эстонией.

Объемы для промышленного лова на Псковском, Чудском и Теплом озерах для пользователей на предстоящий год определены приказом Росрыболовства от 16 декабря 2021 г. № 823.

Как сообщает корреспондент Fishnews, межу предприятиями распределены квоты вылова ряпушки, леща, судака, щуки, пресноводного окуня и ерша, плотвы. Установлены также принципы для добычи водных биоресурсов в качестве прилова.

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