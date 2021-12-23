Капитанам обновят профстандарт

Минтруд приготовил проект нового профессионального стандарта для капитанов рыбопромысловых судов. Характеристики квалификации предлагается уточнить «с учетом цифровых технологий».

Проект профстандарта «Капитан судна рыбопромыслового флота» размещен на портале regulation.gov.ru. Новый документ должен прийти действующему приказу Минтруда от 19 октября 2015 г. № 727, сообщает корреспондент Fishnews.

Стандарт актуализирован «с учетом цифровых технологий», обращений и предложений предприятий отрасли, сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается также, что освежить характеристики квалификации потребовалось в связи с процессами пересмотра Международной морской организацией и Минтрансом РФ международных и национальных нормативно-правовых актов. Поступали и обращения от предприятий отрасли.

В случае принятия приказ вступит в силу с 1 сентября 2022 г.

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