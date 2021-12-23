На защиту Байкала от грязных стоков добавят средств

Республика Бурятия получит свыше 4,1 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

Распоряжение правительства РФ от 21 декабря 2021 г. № 3741 распределяет эти средства на ближайшие три года.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе — правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города.

«После реконструкции мощность сооружений увеличится до 130 тыс. куб. м сточных вод в сутки, а качество очистки повысится. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе», — отметили в правительстве.

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