Экспортерам «пищевки» рассказали о правилах поставок в Китай

Россельхознадзор разместил актуальную информацию о регистрации отечественных предприятий для экспорта продукции в КНР. С начала наступающего года республика вводит новые требования к поставкам.

Fishnews публикует пресс-релиз ветеринарного ведомства без изменений и со всеми гиперссылками:

«Как уже упоминалось Россельхознадзором в пресс-релизах 19 мая, 8 октября, 21 октября, 3 декабря, 17 декабря с 1 января 2022 года вступает в силу новое законодательство Китая в отношении импорта пищевой продукции.

Главное таможенное управление (ГТУ) Китая разработало систему электронной регистрации иностранных предприятий-поставщиков.

В соответствии со статьей 7 Приказа ГТУ № 248, утверждающего Положение КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов, предприятия по производству 18 видов продукции регистрируются на основании ходатайства компетентного органа. Кроме того, в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями, на основании гарантий Россельхознадзора будет осуществляться регистрация предприятий по производству мороженого.

Согласно полученной в рабочем порядке информации, данные уже зарегистрированных в Китае российских предприятий по производству мяса и мясной продукции, рыбопродукции, молочной продукции, а также данные предприятий по производству новых видов продукции, включаемых в реестры ГТУ КНР с 1 января 2022 года, перечни которых были направлены в октябре 2021 года, будут внесены в систему китайской стороной.

Предприятия по производству других пищевых продуктов, не упомянутых в статье 7 Приказа 248 (за исключением мороженого), в настоящее время должны зарегистрироваться в системе самостоятельно. Со списком зарегистрированных предприятий можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, Россельхознадзором от ГТУ получены:

- разъяснения на часто задаваемые вопросы относительно регистрации иностранных предприятий;

- руководства ГТУ по регистрации для компетентного органа и самостоятельной регистрации для предприятий, с которыми можно ознакомиться по ссылкам: Руководство CIFER для компетентного органа, Руководство CIFER для предприятий;

- ссылка на руководство (получена в рабочем порядке) по регистрации зарубежных предприятий по производству импортных продуктов питания (с видеоинструкциями работы с сайтом на китайском и английском языках);

- информация (получена в рабочем порядке) по вопросам, связанным с выполнением «Положений Китайской Народной Республики об администрировании регистрации предприятий, производящих импортируемые продукты питания за рубежом» и «Административных мер Китайской Народной Республики по обеспечению безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте». С переводом можно ознакомиться по ссылке.

Просим принять к сведению, что пищевые продукты, экспортируемые в Китай, произведенные с 1 января 2022 года, должны иметь маркировку с регистрационным номером, полученным от ГТУ КНР или регистрационным номером, утвержденным Россельхознадзором, на внутренней и внешней упаковке пищевых продуктов, экспортируемых в Китай.

Обращаем внимание участников внешнеэкономической деятельности, что ГТУ не взимает плату за регистрацию!»

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