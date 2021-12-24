Участки в Нижнем Поволжье предлагают для промысла

Объявлен конкурс на 10 участков в Астраханской области под промышленное рыболовство. Заявки принимаются непосредственно до дня вскрытия конвертов с предложениями — 24 января.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, разыгрываются акватории в Володарском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Лиманском и Наримановском районах.

Площадь участков — от 1,2 га до 245 га. Стартовые цены лотов — от 200 рублей до 37 тыс. рублей. Участки предоставляются на семь лет.

Торги проведут в Астрахани. Критериями оценки заявок, помимо предложенной платы, станут средневзвешенные показатели освоения квот, среднесуточного производства рыбопродукции и численности работников за последние четыре года.

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