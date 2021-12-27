Проверку можно будет обнаружить по QR-коду

Документы, используемые в контрольно-надзорной деятельности, будут дополняться QR-кодом. Он поможет легко найти информацию о проверке в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Минюст зарегистрировал приказ Минэкономразвития, улучшающий информирование предпринимателей в тот момент, когда они получают решение о проведении контрольного мероприятия, акт или решение по результатам. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

Приказ дополняет типовые формы документов, используемые в контрольной (надзорной) деятельности, QR-кодами, сканирование которых позволит подать жалобу в рамках системы досудебного обжалования в электронном виде. Для этого предназначен портал госуслуг: knd.gosuslugi.ru.

Также типовые формы документов дополняются QR-кодами, сканирование которых переводит на электронный паспорт в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с информацией о соответствующем мероприятии.

«В результате предприниматель сможет оперативно ознакомиться с информацией о проверке в отношении себя на портале контрольных мероприятий Генпрокуратуры (в том числе если его предварительно не уведомляли о таком мероприятии), а также перейти на портал госуслуг в раздел досудебного обжалования», - рассказал директор департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Александр Вдовин.

Кроме того, чтобы исключить разночтений окончательно предусмотрено: все мероприятия, кроме рейда, осуществляются в отношении только одного лица.

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