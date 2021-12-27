Рыбоохрана Югры задержала богатый улов

Инспекторы Нижнеобского теруправления Росрыболовства совместно с коллегами из ГИБДД остановили на трассе в ХМАО машину со стерлядью и сиговыми. Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства с причинением особо крупного ущерба.

Рыбу, добыча которой на территории Ханты-Манскийского автономного округа — Югры ограничена, инспекторы рыбоохраны и сотрудники ГИБДД обнаружили при досмотре машины на трассе Сургут — Нижневартовск.

Всего было найдено 758 экземпляров стерляди, 7 экземпляров нельмы и 13 штук муксуна. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается в сумму порядка 3,5 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

На машину сотрудники полиции наложили арест. Правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 256 УК РФ.

Работа по пресечению незаконного оборота ценных видов водных биоресурсов в преддверии новогодних праздников в регионе усилена, отметили в теруправлении.

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