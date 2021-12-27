Россия и Китай продолжат совместно наблюдать за Амуром и Ханкой

Москва и Пекин договорились сделать бессрочной программу обмена гидрологической информацией по водным объектам бассейна Амура. Решение приняли на заседании двусторонней комиссии по использованию и охране трансграничных вод.

Юбилейное, десятое заседание Совместной российско-китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод состоялось впервые после пятилетнего перерыва, сообщили Fishnews в пресс-службе Росводресурсов.

Участники встречи решили сделать бессрочной программу обмена гидрологической информацией по водным объектам бассейна Амура. Также стороны утвердили график измерения расходов воды трансграничных водных объектов с пересечением госграницы.

Отдельно обсудили проект строительства двух плотин на реке Гранитной. Эти сооружения поднимут уровень воды на высоту до метра, что позволит жителям Китая забирать ее для хозяйственных нужд. Проект документа уже согласован, его собираются передать в министерства иностранных дел обоих государств.

Продолжатся начатые в 2017 г. наблюдения за изменением русла и режимом реки Амур на участке набережной Благовещенска и защитных сооружений в районе четырех островов Хэйхэ.

Не осталась без внимания ситуация с крупнейшим трансграничным озером Ханкой. Уровень воды в нем на конец года в среднем на метр превышает показатели за весь период наблюдений. По данным российской стороны, значительное превышение было в 2013-2016, а также 2019-2020 гг.

Рабочая группа намерена до следующего заседания комиссии разработать дорожную карту по нормализации обстановки в озере. Отмечено, что необходимо проанализировать причины повышения уровня воды и предусмотреть возможные меры по уменьшению его негативного влияния на берега. Российская сторона в ближайшее время планирует начать работы по расчистке реки Сунгачи, вытекающей из Ханки.

Следующее заседание комиссии планируют провести в 2022 г. в России.

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