Нерестилища Вологодчины защитят заказниками

В Вологодской области собираются создать биологические заказники на Белом озере и Рыбинском водохранилище. С помощью этих особо охраняемых природных территорий планируется поддерживать запасы рыб, в том числе промысловых.

Предполагается, что в акватории Белого озера заказник охватит систему островов в разливе реки Кондошки (кроме острова Раменье), на Рыбинском водохранилище — разливы рек Мегра, Шола, Ковжа, Кема, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. По его данным, именно эти водные объекты дают 60% годового вылова рыбы в области.

Особо охраняемые природные территории создаются при содействии экспертов Вологодского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В 2021 г. специалисты провели научно-исследовательскую работу, по ее результатам подготовлены биологические обоснования для двух ООПТ регионального значения.

В пресс-службе отметили, что акватории будущих заказников представляют собой уникальный естественный воспроизводственный комплекс, на котором сосредоточены 80% нерестилищ основных видов рыб Белого озера и Рыбинского водохранилища. В том числе объектов промысла.

«Создание благоприятных условий поможет сохранять стабильно высокий запас рыб в озере Белом и Рыбинском водохранилище. С одной стороны, мы удовлетворим потребности вологжан, с другой — повысим привлекательность области с туристической точки зрения, приглашая к нам любителей рыбалки», — считает заместитель губернатора Михаил Глазков.

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