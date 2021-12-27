Новости
Альтернативный лосось Green Fish Agama изготовлен из пшеницы, соевых бобов и водорослей. Фото пресс-службы ГК «Агама»

Веганский лосось заинтересовал россиян

Группа компаний «Агама» выпустила на рынок «нерыбную рыбу» — альтернативного лосося из пшеницы, соевых бобов и водорослей. Гастрономический фестиваль в Санкт-Петербурге показал: блюда c продукцией Green Fish Agama очень нравятся веганской аудитории.

Альтернативные, или, как их еще называют, этичные продукты, произведенные без ингредиентов животного происхождения, постепенно становятся частью жизни россиян. Согласно исследованию, проведенному проектом «Едим лучше» совместно с Аналитическим центром НАФИ, 95% жителей страны знают о существовании растительных альтернатив, а чуть более 30% — уже пробовали их. Новое исследование NielsenIQ показало, что за последний год продажи заменителей мяса и молочных продуктов увеличились на 19% в натуральном выражении и на 18% — в денежном.

«Сейчас на рынке растительной еды представлены в основном альтернативы молочных продуктов и мяса, сегмент альтернативной рыбы почти совсем не развит. Потенциал роста обоих сегментов очень высокий, мы верим в это направление и активно его развиваем. Наша цель — предложить покупателям максимально широкий ассортимент, для этого мы тщательно изучаем вкусовые предпочтения, создавая удобный продукт для повседневной жизни», — рассказала менеджер проекта Green Fish Agama Валерия Ястина.

Она обратила внимание: в нишевой категории веганской и вегетарианской еды растительные альтернативы все больше расходятся в широкие массы потребителей, которые придерживаются принципов здорового питания. Кроме того, в пандемию коронавируса многие старались разнообразить свой рацион, пробуя новое, что также увеличило спрос на такие продукты. Сейчас идет Рождественский пост, это еще один повод для покупки альтернативного лосося, констатировала Валерия Ясина.

В конце ноября в Санкт-Петербурге прошел пятый гастрономический фестиваль Sea you от телеграм-канала Utroo. Как рассказали Fishnews в пресс-службе «Агамы», гости ресторанов могли отведать ролл с альтернативным лососем, манго и авокадо, растительного лосося в темпуре и даже риет из этой «рыбы» с маринованной хурмой, кольраби, кремом из тофу и листьями шисо.

Фестиваль 2021 г. получился, пожалуй, самым интригующим, считает сооснователь Utroo Анна Коварская. «Альтернативный лосось, продукт, который мы представляли в рамках фестиваля, никогда не использовался в ресторанах не только в Петербурге, но и по всей стране. Он абсолютно инновационный, необычный, поэтому мы не ждали, что он понравится сразу всем. Но мы видим за альтернативными продуктами будущее, потому что они произведены этично», — подчеркнула Анна Коварская.

«Продукт Green Fish Agama оказался очень интересным и своевременным. Две недели в двух наших ресторанах мы готовили томатный рамен и роллы темпура с растительным лососем. Эти блюда идеально зашли аудитории с веганскими пищевыми привычками, посетители были в восторге, — рассказал шеф-повар ресторанов Ikigai Владимир Конюхов. — Плюс мы расширили нашу ассортиментную матрицу и стали интересны гостям, которые любят пробовать новое, экспериментировать с рационом. Спрос на фестивальные растительные позиции был большой, мы видим, что петербургский рынок требует таких инновационных продуктов».

Представитель некоммерческого проекта «Едим лучше» Алексей Иванов отметил, что в последние три года в России наблюдается значительный рост интереса к растительным альтернативам. До 2018 г. такие продукты производили преимущественно небольшие компании и найти их можно было в основном в специализированных магазинах. С приходом в эту область крупных компаний, цены на альтернативные продукты начали снижаться, а их доступность заметно увеличилась.

«Теперь альтернативы мясу и молочным продуктам можно найти в большинстве крупнейших супермаркетов. Если такие продукты можно будет купить в магазине рядом с домом и по цене, мало отличающейся от цены продуктов животного происхождения, спрос на них будет высоким среди широкого круга потребителей», — уверен представитель проекта.

По его словам, на российском рынке все еще большая нехватка альтернатив яйцам, сырам и рыбе. Поэтому в «Едим лучше» внимательно следят за развитием производства растительного лосося «Агамы». «На наш взгляд, технологам компании удалось поднять планку качества рыбных альтернатив в России», — заявил Алексей Иванов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

На правах рекламы

Задать вопрос редакции
НазадМетки: лосось
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Андрей ДАЛЬНОВ

Рыбная отрасль: взгляд Россельхозбанка

Председатель НО «Рыбный Союз» Александр ПАНИН

Председатель НО «Рыбный Союз»

Александр ПАНИН

Самый больной вопрос — падение потребления рыбы

Генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ. Фото предоставлено пресс-службой ГК

Генеральный директор группы компаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Современному экспорту нужна современная инфраструктура

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Правила не должны меняться

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Вычеты для флота под инвестквоты — вопрос поддержки инвестиций

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Делить инвесторов по волнам неправильно

Все материалы

Крупным планом

Fishnews опросил экспертов: нужно ли ограничить сроки использования рыбопромысловых судов

Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

От переработки лосося до перевозки краба

Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.