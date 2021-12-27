Веганский лосось заинтересовал россиян

Группа компаний «Агама» выпустила на рынок «нерыбную рыбу» — альтернативного лосося из пшеницы, соевых бобов и водорослей. Гастрономический фестиваль в Санкт-Петербурге показал: блюда c продукцией Green Fish Agama очень нравятся веганской аудитории.

Альтернативные, или, как их еще называют, этичные продукты, произведенные без ингредиентов животного происхождения, постепенно становятся частью жизни россиян. Согласно исследованию, проведенному проектом «Едим лучше» совместно с Аналитическим центром НАФИ, 95% жителей страны знают о существовании растительных альтернатив, а чуть более 30% — уже пробовали их. Новое исследование NielsenIQ показало, что за последний год продажи заменителей мяса и молочных продуктов увеличились на 19% в натуральном выражении и на 18% — в денежном.

«Сейчас на рынке растительной еды представлены в основном альтернативы молочных продуктов и мяса, сегмент альтернативной рыбы почти совсем не развит. Потенциал роста обоих сегментов очень высокий, мы верим в это направление и активно его развиваем. Наша цель — предложить покупателям максимально широкий ассортимент, для этого мы тщательно изучаем вкусовые предпочтения, создавая удобный продукт для повседневной жизни», — рассказала менеджер проекта Green Fish Agama Валерия Ястина.

Она обратила внимание: в нишевой категории веганской и вегетарианской еды растительные альтернативы все больше расходятся в широкие массы потребителей, которые придерживаются принципов здорового питания. Кроме того, в пандемию коронавируса многие старались разнообразить свой рацион, пробуя новое, что также увеличило спрос на такие продукты. Сейчас идет Рождественский пост, это еще один повод для покупки альтернативного лосося, констатировала Валерия Ясина.

В конце ноября в Санкт-Петербурге прошел пятый гастрономический фестиваль Sea you от телеграм-канала Utroo. Как рассказали Fishnews в пресс-службе «Агамы», гости ресторанов могли отведать ролл с альтернативным лососем, манго и авокадо, растительного лосося в темпуре и даже риет из этой «рыбы» с маринованной хурмой, кольраби, кремом из тофу и листьями шисо.

Фестиваль 2021 г. получился, пожалуй, самым интригующим, считает сооснователь Utroo Анна Коварская. «Альтернативный лосось, продукт, который мы представляли в рамках фестиваля, никогда не использовался в ресторанах не только в Петербурге, но и по всей стране. Он абсолютно инновационный, необычный, поэтому мы не ждали, что он понравится сразу всем. Но мы видим за альтернативными продуктами будущее, потому что они произведены этично», — подчеркнула Анна Коварская.

«Продукт Green Fish Agama оказался очень интересным и своевременным. Две недели в двух наших ресторанах мы готовили томатный рамен и роллы темпура с растительным лососем. Эти блюда идеально зашли аудитории с веганскими пищевыми привычками, посетители были в восторге, — рассказал шеф-повар ресторанов Ikigai Владимир Конюхов. — Плюс мы расширили нашу ассортиментную матрицу и стали интересны гостям, которые любят пробовать новое, экспериментировать с рационом. Спрос на фестивальные растительные позиции был большой, мы видим, что петербургский рынок требует таких инновационных продуктов».

Представитель некоммерческого проекта «Едим лучше» Алексей Иванов отметил, что в последние три года в России наблюдается значительный рост интереса к растительным альтернативам. До 2018 г. такие продукты производили преимущественно небольшие компании и найти их можно было в основном в специализированных магазинах. С приходом в эту область крупных компаний, цены на альтернативные продукты начали снижаться, а их доступность заметно увеличилась.

«Теперь альтернативы мясу и молочным продуктам можно найти в большинстве крупнейших супермаркетов. Если такие продукты можно будет купить в магазине рядом с домом и по цене, мало отличающейся от цены продуктов животного происхождения, спрос на них будет высоким среди широкого круга потребителей», — уверен представитель проекта.

По его словам, на российском рынке все еще большая нехватка альтернатив яйцам, сырам и рыбе. Поэтому в «Едим лучше» внимательно следят за развитием производства растительного лосося «Агамы». «На наш взгляд, технологам компании удалось поднять планку качества рыбных альтернатив в России», — заявил Алексей Иванов.

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