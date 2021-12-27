Рыбопромышленников зовут на реки ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре объявлен конкурс на 11 речных участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 25 января — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональный департамент промышленности, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены на реках Иртыш, Обь, Малая Обь, Горная Обь, Тоготская Обь, Северная Сосьва, Конда, а также протоках Большая Юганская, Ендырская и Неулева.

Стартовые цены лотов — от 140 рублей до 14,4 тыс. рублей. Участки предоставляют в пользование на 15 лет.

Торги проведут в Ханты-Мансийске. Критериями оценки заявок, помимо предложенной платы, станут средневзвешенные показатели освоения квот, среднесуточного производства рыбопродукции и численности работников за последние четыре года.

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