Перечень рыбных экспортеров в ЕС пополнился
Расширен список российских предприятий / судов — поставщиков продукции рыболовства в страны Евросоюза. Документ продолжают актуализировать.
Европейская комиссия частично одобрила российскую заявку на внесение дополнений в список, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. По его информации, в перечень добавлены новые рыбоперерабатывающие предприятия / суда.
Обновленный список доступен на сайте НЦБРП. Сейчас в документе 693 позиции.
В учреждении отметили, что работа по внесению в перечень изменений и исключений продолжается.
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