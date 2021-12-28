На Камчатке завершилось объединение заповедников

Участки Корякского заповедника, расположенные на территории Олюторского и Пенжинского районов Камчатского края, официально переданы в постоянное пользование Кроноцкому государственному заповеднику.

С 2015 г. Корякский заповедник, в состав которого входят три кластера «Парапольский дол», «Мыс Говена» и «Бухта Лаврова», находится под управлением ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». Однако на то, чтобы оформить право пользования земельными участками в границах особо охраняемой природной территории на землях лесного фонда, потребовалось несколько лет.

Корякский заповедник — единственное научно-исследовательское учреждение в Корякском округе, где изучается флора и фауна Северной Корякии.

«Заповедник учрежден в 1995 году для сохранения и изучения природного комплекса Северной Камчатки, приморских и морских экосистем юга Берингова моря с крупными колониями морских птиц, а также мест массового пролета и гнездования водоплавающих птиц на северо-востоке Азии. Реки заповедника — крупнейшие нерестилища лососевых рыб», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

В этом году специалисты Кроноцкого заповедника совместно с региональным агентством лесного хозяйства закончили работу по уточнению границ и площади Корякского заповедника. На кадастровый учет внесены сведения о границах его охранной зоны. Приказом агентства территория заповедника предоставлена ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» в постоянное (бессрочное) пользование.

По словам первого замдиректора Кроноцкого заповедника Владимира Халманова, далее земли Корякского заповедника будут переведены из лесного фонда в категорию особо охраняемых природных территорий. Кроме того, планируется актуализировать положение о Корякском природном государственном заповеднике и его охранной зоне.

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