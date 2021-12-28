Российская рыба пойдет в Китай с обновленным «сертификатом здоровья»

Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР согласовали обновленный «сертификат здоровья» на рыбу и рыбную продукцию, экспортируемую из России в Китай.

Россельхознадзор будет оформлять «сертификат здоровья» по обновленной форме на товары, выработанные с 1 января 2022 г., рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Электронная версия сертификата размещена на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит / Китай / Экспорт».

Предприятия — производители рыбопродукции, желающие поставлять ее в Китай, должны быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»), и включены в списки аттестованных на ввоз в КНР товаров — эти перечни ведет ГТУ.

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