Дальневосточная таможня сообщила о новогоднем расписании

С 1 по 9 января график работы таможенных постов Дальневосточного региона практически не изменится. В новогодние каникулы товары и международные почтовые отправления будут оформляться в ежедневном режиме, рассказали в ДВТУ.

Центр электронного декларирования (ЦЭД) Владивостокской таможни будет работать ежедневно с 8:30 до 22:00. Исключением станет 1 января, в этот день сотрудники поста будут оформлять декларации с 12:00 до 20:00, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Отдел таможенного оформления и таможенного контроля Дальневосточного ЦЭДа будет работать без выходных с 8:30 до 20:30.

Полная информация о работе таможенных органов Дальневосточного региона размещена на официальном сайте ДВТУ в разделе «Деятельность», подраздел «Работа пунктов пропуска». При изменении графика таможенных постов информация на сайте будет оперативно корректироваться, пообещали в управлении.

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