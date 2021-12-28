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«Владимир Лиманов» — первый из 108-метровых супертраулеров, заказанных РРПК, — тоже приобрел две «Атлантики»

«Атлантикой» вооружают самые современные суда

Более 30 промысловых судов из Норвегии, Исландии, Фарерских островов, Гренладии в этом году получили тралы линейки «Атлантика» от калининградской компании «Фишеринг Сервис». Тралы популярны и в России. Ими оснащают самый современный флот.

Норвегия

Senja стал пятым норвежским траулером, который получил трал «Атлантика». Это один из наиболее современных процессоров с гибридной силовой установкой — по этому проекту построен российский «Лунтос».

Первым норвежским траулером, который получил трал «Атлантика-970» от «Фишеринг Сервис», стал Atlantic Star. В прошлом году он показал кратно лучшие результаты на промысле морского окуня в сравнении с другими норвежскими судами того же класса. Этот пример стал «спусковым крючком» и для других капитанов: был поставлен трал «Атлантика-864» для траулера Kagtind II. По итогам сезона работы тралами от «Фишеринг Сервис» оба судна вошли в тройку лучших по вылову.

По их стопам пошел и еще один из норвежских лидеров – Senja с тралом «Атлантика-960». Такое же орудие лова заказано и для строящегося траулера-процессора компании Havfisk (судно строится по проекту, аналогичному «Лунтосу» и Senja, и будет передано заказчику в следующем году).

Более 30 тралов «Атлантика» приобрели промысловые суда Норвегии, Исландии, Фарерских островов, Гренландии. Наливник Senja (на фото) стал пятым норвежским траулером, получившим «Атлантику».

Отличные результаты среднетоннажных траулеров-процессоров побудили и большие норвежские наливники переходить с местных орудий лова на калининградские тралы: «Атлантику-1660» заказали для судов Gerda Marie, Gollenes и Hardhaus. Все тралы выполнены с использованием канатов ПЭН и оснащены 8-пластными сетными частями.

Северная Атлантика

В этом году для Северной Атлантики поставлены тралы для длинного списка судов, которые ранее никогда не работали с российским промвооружением. Это фарерский траулер Katrin Johanna (трал «Атлантика-1660»), исландские Bjarni Olafsson («Атлантика-2200») и Alsey («Атлантика-1660»).

Кроме того, в Исландию на новейшие рыбодобывающие суда Borkur и Vilhelm Thorsteinsson поставлены самые большие в мире тралы «Атлантика-2600». Они показали хорошие результаты на промысле путассу, поэтому и на фарерский суперсовременный новострой Christian i Grotinum заказаны тралы «Атлантика» с периметром 2600 и 1790 метров.

Для суперсовременного фарерского Christian i Grotinum приобрели сразу две «Атлантики» большого размера

В целом, как сообщают в компании, весь сезон – 2021 для «Фишеринг Сервис» связан со многими знаковыми событиями на рынках Скандинавии и Исландии.

Россия

Традиционно «Атлантику» любят и российские рыбаки. Для отечественных судов-новостроев, работающих в Тихом океане, также выбирают промвооружение от специалистов, которые умеют строить тралы для эффективного промысла. В этом году тралы калининградской компании поставлены на траулеры «Лунтос», «Владимир Лиманов» и «Георгий Мещеряков». На следующий год тралы «Атлантика» уже предзаказаны для судов «Персей», «Капитан Вдовиченко», «Владимир Бирюков» и «Механик Маслак».

«Сегодня тралы «Атлантика» востребованы флотами всех передовых рыбодобывающих стран. Для нас же важно, что их все чаще берут не для старых судов, а для самых современных траулеров. Мы даем рыбакам технологии, которые раньше в России просто не применялись, а для работы с современными тралами требуется подготовка как тралмастеров, так и капитанов. Поэтому в нынешнем году мы разработали и запустили полноценную программу подготовки на базе калининградского гидролотка, где мы делимся актуальным опытом на моделях современных тралов», — рассказал директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей Федоров.

ООО «Фишеринг Сервис»
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e-mail: office@fishering.com

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