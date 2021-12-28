Рыбным консервам для малышей обновят ГОСТ

Ученые подготовили проект нового межгосударственного стандарта рыбных и рыборастительных консервов для детского питания. По сравнению с действующим ГОСТом актуализирован список сырья и расширен ассортимент готовой продукции.

Рыбные консервы для детского питания вырабатывались в нашей стране с начала семидесятых годов по техническим условиям и отраслевым стандартам. Затем лаборатория теплового консервирования АтлантНИРО разработала межгосударственный стандарт ГОСТ 29276–92 «Консервы рыбные для детского питания. Технические условия». Он был введен в действие и дошел до нашего времени в первозданном виде.

«Действующий стандарт не соответствует современным тенденциям на рынке детских консервов и положениям действующего законодательства, в связи с чем было принято решение о его пересмотре», — сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО.

В соответствии с планами научно-исследовательских работ Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и АтлантНИРО в 2020–2021 гг. разработан проект межгосударственного стандарта — на пюреобразные и крупноизмельченные консервы на рыбной и рыборастительной основе, предназначенные для питания детей старше восьми месяцев.

На основании полученных данных был актуализирован сырьевой перечень действующего стандарта и расширен ассортимент. В проекте представлены 18 групп консервов на рыбной и рыборастительной основе.

В октябре 2021 г. проект ГОСТ 29276 «Консервы на рыбной и рыборастительной основе для питания детей раннего возраста. ТУ» рассмотрели на заседании технического комитета Росстандарта (ТК 300). По информации АтлантНИРО, проект одобрили для включения в Перспективную программу стандартизации по разработке (изменению, пересмотру) стандартов на продукцию для детей, в том числе на детское питание, на 2023 г.

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