Германия стала активнее брать рыбное филе из России

По данным центра «Агроэкспорт», в 2021 г. Россия практически вдвое увеличила поставки рыбного филе в Германию. Страна вошла в тройку главных покупателей этого продукта.

В январе-ноябре 2021 г. (данные ФТС за январь-ноябрь и Росстата по форме 8-ВЭС-рыба за январь-октябрь) Россия экспортировала в Германию продукцию АПК стоимостью 352 млн долларов. Это на 22% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза («Агроэкспорт»). Германия входит в топ-20 покупателей российских продовольственных товаров с долей 1,1%.

Ведущую позицию в структуре продаж занимает рыбное филе: его поставки выросли почти в два раза — до 19 тыс. тонн стоимостью 70 млн долларов. В результате в текущем году Германия входит в топ-3 покупателей этого продукта из России.

По словам генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Константина Древетняка, Германия является значимым импортером российского рыбного филе, учитывая сильную экономику европейской страны, платежеспособное население, а также традиции потреблять рыбу, в том числе треску. «Если говорить о росте экспорта филе минтая, поставляемого из Дальнего Востока, то после закрытия рынка Китая в настоящее время российские рыбаки-дальневосточники ищут альтернативные рынки сбыта, в том числе в Германии», — цитирует руководителя союза пресс-служба «Агроэкспорта».

Экспорт мороженой рыбы в Германию за 11 месяцев снизился на 4,7% до 11 тыс. тонн в физическом выражении и на 2,6% до 36 млн долларов в денежном. Основную часть этого объема составляет треска, 11% — пикша.

Потенциал поставок продовольственных товаров из России в Германию к 2030 г. «Агроэкспорт» оценил в сумму около 1 млрд долларов. Среди перспективных статей экспорта названа в том числе рыбная продукция, прежде всего филе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews