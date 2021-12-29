Пограничники Приморья нашли «трепанговый клад»

В Уссурийске сотрудники погрануправления и таможни обнаружили в тайнике более двух тонн сушеного трепанга. Объем изъятого стал самым крупным за последние годы, стоимость товара может достигать 1,5 млн долларов, отметили правоохранители.

Трепанга без документов нашли в нежилом помещении на территории частного домовладения, принадлежащего гражданину РФ. Сушеные гидробионты были упакованы в пластиковые мешки и сокрыты за обшивкой стен.

«Такие объемы и изобретательность домовладельца удивили даже бывалых пограничников! Прошлось изрядно потрудиться, чтобы извлечь из межстенного пространства многочисленные мешки с «морским огурцом», — рассказали Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 400 млн рублей.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В погрануправлении отметили: только в 2021 г. из незаконного оборота изъято более четырех тонн сушеного трепанга, спрос на которого остается неизменно высоким.

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