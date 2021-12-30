Ученые собирают данные для успешного промысла на Ямале

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии изучают ресурсы сибирской ряпушки. Наблюдения фокусируются в районе поселка Яптик-Сале в Обской губе — традиционном месте промысла этого вида сиговых.

Зимой в этих местах наблюдается скопление ряпушки, что позволяет ученым собрать необходимый биолого-промысловый материал, рассказали Fishnews в пресс-службе Тюменского филиала ВНИРО (Госрыбцентра).

Для изучения запасов ряпушки специалисты Тюменского филиала ВНИРО проводят биологический анализ и массовые промеры, определяют длину, массу, пол, коэффициент жирности рыб. А для исследования среды обитания ряпушки и других рыб ученые возьмут пробы воды и донного грунта.

Сбор материала в районе Яптик-Сале осуществляется ежегодно. Многолетние данные позволяют проследить динамику различных показателей. В целом запасы ряпушки не вызывают опасений у специалистов.

Учет ряпушки в Обской губе проходит в рамках государственного мониторинга водных биоресурсов и среды обитания. Результаты научного выезда лягут в основу рекомендаций по вылову этой важной промысловой рыбы.

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