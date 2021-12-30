Камбоджа теряет в уловах из-за браконьеров и снижения уровня воды

В Камбодже уловы сократились на 8,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В аграрном ведомстве королевства такое падение объясняют снижением уровня воды в реке Меконг и разгулом браконьерства.

Согласно отчету Рыболовного управления Камбоджи, всего в уходящем году выловлено 383 тыс. тонн пресноводной и 125 тыс. тонн морской рыбы, а еще 348 тыс. тонн выращено на аквафермах. Об этом пишет англоязычная камбоджийская газета Khmer Times.

По словам директора по вопросам рыболовства минсельхоза страны Пум Сотха, сокращение уловов объясняется рядом причин. В том числе незаконным промыслом, изменением климата и мешающим нересту снижением уровня воды в озере Тонлесап, реке Меконг и в других водных объектах. Снижение уровня воды помимо прочего связывают со строительством гидротехнических сооружений в верхнем течении Меконга.

Как сообщает корреспондент Fishnews, еще одной важной причиной сокращения популяций различных видов рыб называют уменьшение площади мангровых лесов. Правительство страны недавно приступило к их восстановлению в шести провинциях, окружающих озеро Тонлесап. Однако результата следует ожидать не ранее чем через три-пять лет.

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