Новости
Медиахолдинг Fishnews поздравляет своих партнеров и читателей с Новым годом

С новыми силами — в новый год!

Медиахолдинг Fishnews завершает свой юбилейный год. Мы благодарим всех наших читателей — газеты, журнала, интернет-портала — за то, что остаетесь с нами.

Рыбная отрасль страны в 2022 году готовится к очередным серьезным испытаниям: инвестквоты 2.0, второй раунд крабовых аукционов, возможные аукционы по морскому ежу и другим особо ценным объектам. Об этих и других важных и интересных вопросах из жизни рыбохозяйственного комплекса Fishnews продолжит писать в наступающем году.

Особую благодарность мы хотели бы высказать нашим постоянным партнерам. Каждый голос и каждое мнение играют роль, когда они озвучиваются на широкую и, что еще важнее, профильную аудиторию.

Вместе мы помогаем отрасли развиваться, говоря о ее проблемах. И вместе мы создаем ее современный образ, заявляя об успешных проектах и достижениях.

В 2022 году мы продолжим работать в новых форматах: будем организовывать конференции и круглые столы вживую и онлайн, активнее объединять традиции с современными технологиями на страницах печатных изданий медиахолдинга. Будем развивать и наш телеграм-канал.

И, конечно, не обойдется без приятных сюрпризов: в 2022 году мы планируем обновить облик Fishnews в сети.

Желаем всем счастья и успехов в наступающем году!

Оставайтесь с Fishnews: мы работаем с Вами и для Вас!

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Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Будущее — в развитии российской рыбопереработки

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Андрей ДАЛЬНОВ

Рыбная отрасль: взгляд Россельхозбанка

Председатель НО «Рыбный Союз» Александр ПАНИН

Председатель НО «Рыбный Союз»

Александр ПАНИН

Самый больной вопрос — падение потребления рыбы

Генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ. Фото предоставлено пресс-службой ГК

Генеральный директор группы компаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Современному экспорту нужна современная инфраструктура

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Вычеты для флота под инвестквоты — вопрос поддержки инвестиций

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Делить инвесторов по волнам неправильно

Все материалы

Крупным планом

Fishnews опросил экспертов: нужно ли ограничить сроки использования рыбопромысловых судов

Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

От переработки лосося до перевозки краба

Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

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Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

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