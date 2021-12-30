С новыми силами — в новый год!

Медиахолдинг Fishnews завершает свой юбилейный год. Мы благодарим всех наших читателей — газеты, журнала, интернет-портала — за то, что остаетесь с нами.

Рыбная отрасль страны в 2022 году готовится к очередным серьезным испытаниям: инвестквоты 2.0, второй раунд крабовых аукционов, возможные аукционы по морскому ежу и другим особо ценным объектам. Об этих и других важных и интересных вопросах из жизни рыбохозяйственного комплекса Fishnews продолжит писать в наступающем году.

Особую благодарность мы хотели бы высказать нашим постоянным партнерам. Каждый голос и каждое мнение играют роль, когда они озвучиваются на широкую и, что еще важнее, профильную аудиторию.

Вместе мы помогаем отрасли развиваться, говоря о ее проблемах. И вместе мы создаем ее современный образ, заявляя об успешных проектах и достижениях.

В 2022 году мы продолжим работать в новых форматах: будем организовывать конференции и круглые столы вживую и онлайн, активнее объединять традиции с современными технологиями на страницах печатных изданий медиахолдинга. Будем развивать и наш телеграм-канал.

И, конечно, не обойдется без приятных сюрпризов: в 2022 году мы планируем обновить облик Fishnews в сети.

Желаем всем счастья и успехов в наступающем году!

Оставайтесь с Fishnews: мы работаем с Вами и для Вас!