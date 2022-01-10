Охоту на китов поставили вне закона

В январе вступил в силу запрет на добычу китообразных в режиме промышленного и прибрежного рыболовства. Ограничения на вылов могут устанавливаться и для других видов морских млекопитающих.

Закон, запрещающий промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китообразных, был подписан президентом 30 декабря 2021 г. Соответствующая норма добавлена в статью 26 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

Изменения внесены и в федеральный закон «Об исключительной экономической зоне РФ». Они разрешают устанавливать ограничения на промысел морских млекопитающих в исключительной экономзоне России, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов, в природоохранных целях.

При обсуждении законопроекта в Госдуме депутаты указывали, что в России промышленный лов китов фактически отсутствует с конца 1980-х годов. Китобойный промысел осуществляется только в рамках квот для коренных малочисленных народов Севера. Парламентарии предложили также запретить вылов китов, дельфинов и морских свиней в культурно-просветительских целях — законопроект об этом был внесен в ГД в середине декабря.

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