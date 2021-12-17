Новости
«Добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода», — отмечают авторы законопроекта

Отлову дельфинов для индустрии развлечений готовят запрет

В Государственную Думу внесен новый законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Ранее соответствующие ограничения поддержал президент Владимир Путин.

Документ внесли в Госдуму депутаты Светлана Бессараб, Владимир Бурматов, Николай Валуев и Владимир Плотников. 14 декабря был отклонен похожий законопроект, сообщает корреспондент Fishnews. Светлана Бессараб рассказала Гринпис, что поправки не прошли из-за того, что учебные и культурно-просветительские цели в законе «О рыболовстве…» идут под одним пунктом, то есть, в соответствии с законом, они неделимы.

Теперь на рассмотрение ГД поступил новый законопроект, в котором эти понятия разделены по разным пунктам и оставлена возможность вылова для учебных целей.

В пояснительной записке говорится, что ранее размещенную законодательную инициативу и общественные петиции схожего содержания широко поддержала общественность. Авторы также напоминают о «китовой тюрьме» в Приморье, где «в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух». Депутаты указывают, что по морально-этическим нормам дельфинарии запрещены в 19 европейских государствах, использование дельфинов в развлекательных целях не разрешается и в ряде других стран.

Обращают внимание и на позицию президента: в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин поддержал запрет вылова мормлеков в развлекательных целях.

«Добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода», — отмечают авторы законопроекта.

Они также подчеркивают, что «дельфинотерапия» — одна из распространенных статей дохода для дельфинариев — не признана официально и представляет угрозу для здоровья людей из-за опасности заражения различными инфекциями.

«Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков и т.д. животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями», — обращают внимание законодатели.

«Новый законопроект очень важен и мы его поддерживаем. Надеемся, он станет реальной защитой от новых «китовых тюрем». Жаль, что запрет не распространяется на учебные цели. Не очень понятно, для чего могут быть нужны киты и дельфины в учебных заведениях. Надеемся, это не станет лазейкой для дельфинариев, которые начнут срочно получать лицензии как «учебные центры», — цитирует ведущего эксперта Гринпис Оганеса Таргуляна пресс-служба организации.

«Будем добиваться принятия отдельного закона, защищающего морских млекопитающих от «культурно-просветительского» вылова, в котором нет ни культуры, ни просвещения, а есть только циничный бизнес, в результате которого появляются «китовые тюрьмы» и наше национальное достояние, стоимость которого на черном рынке исчисляется сотнями миллионов долларов, отправляется на экспорт за рубеж», — прокомментировал внесение законопроекта в Госдуму один из его авторов Владимир Бурматов.

Напомним, накануне депутаты приняли в третьем чтении поправки в законодательство, запрещающие промышленный лов китообразных. В ходе обсуждения была выражена готовность вести аналогичные ограничения на вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Правила не должны меняться

Генеральный директор ТК «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор ТК «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

«Нерей» продолжает меняться вместе с рынком

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Крабовые аукционы убьют малый рыбацкий бизнес

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

Рыбные грузы — наш приоритет

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Делить инвесторов по волнам неправильно

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

Александр НЕГОИЦА

Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Все материалы

Крупным планом

Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

От переработки лосося до перевозки краба

Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.