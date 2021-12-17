Отлову дельфинов для индустрии развлечений готовят запрет

В Государственную Думу внесен новый законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Ранее соответствующие ограничения поддержал президент Владимир Путин.

Документ внесли в Госдуму депутаты Светлана Бессараб, Владимир Бурматов, Николай Валуев и Владимир Плотников. 14 декабря был отклонен похожий законопроект, сообщает корреспондент Fishnews. Светлана Бессараб рассказала Гринпис, что поправки не прошли из-за того, что учебные и культурно-просветительские цели в законе «О рыболовстве…» идут под одним пунктом, то есть, в соответствии с законом, они неделимы.

Теперь на рассмотрение ГД поступил новый законопроект, в котором эти понятия разделены по разным пунктам и оставлена возможность вылова для учебных целей.

В пояснительной записке говорится, что ранее размещенную законодательную инициативу и общественные петиции схожего содержания широко поддержала общественность. Авторы также напоминают о «китовой тюрьме» в Приморье, где «в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух». Депутаты указывают, что по морально-этическим нормам дельфинарии запрещены в 19 европейских государствах, использование дельфинов в развлекательных целях не разрешается и в ряде других стран.

Обращают внимание и на позицию президента: в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин поддержал запрет вылова мормлеков в развлекательных целях.

«Добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода», — отмечают авторы законопроекта.

Они также подчеркивают, что «дельфинотерапия» — одна из распространенных статей дохода для дельфинариев — не признана официально и представляет угрозу для здоровья людей из-за опасности заражения различными инфекциями.

«Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков и т.д. животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями», — обращают внимание законодатели.

«Новый законопроект очень важен и мы его поддерживаем. Надеемся, он станет реальной защитой от новых «китовых тюрем». Жаль, что запрет не распространяется на учебные цели. Не очень понятно, для чего могут быть нужны киты и дельфины в учебных заведениях. Надеемся, это не станет лазейкой для дельфинариев, которые начнут срочно получать лицензии как «учебные центры», — цитирует ведущего эксперта Гринпис Оганеса Таргуляна пресс-служба организации.

«Будем добиваться принятия отдельного закона, защищающего морских млекопитающих от «культурно-просветительского» вылова, в котором нет ни культуры, ни просвещения, а есть только циничный бизнес, в результате которого появляются «китовые тюрьмы» и наше национальное достояние, стоимость которого на черном рынке исчисляется сотнями миллионов долларов, отправляется на экспорт за рубеж», — прокомментировал внесение законопроекта в Госдуму один из его авторов Владимир Бурматов.

Напомним, накануне депутаты приняли в третьем чтении поправки в законодательство, запрещающие промышленный лов китообразных. В ходе обсуждения была выражена готовность вести аналогичные ограничения на вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях.

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