Рыбные реки Хабаровского края взяли под усиленную защиту

В Хабаровском крае создали два новых заказника в бассейнах четырех рек. Общая площадь этих ООПТ — 1,5 млн га, они расположены в Тугуро-Чумиканском районе.

Постановления об организации государственных природных заказников краевого значения «Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа» и «Майский» подписал губернатор Михаил Дегтярев.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства, заказник «Тугурский» площадью свыше 490 тыс. га расположен в бассейнах рек Тугур, Ассыни и Конин. Это один из важнейших в рыбохозяйственном отношении районов края, здесь обитает 22 вида рыб. Планируется, что новая ООПТ позволит поддержать гидрорежим Ассыни и Тугура, а также сохранить уникальную территорию.

«Майский» площадью более 1 млн га находится в бассейне реки Мая (Удская). По оценкам ученых, эта территория имеет высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия. Заказник станет резерватом малонарушенных экосистем западного Приохотья.

Отмечено, что в создании заказников активно участвовали научные организации. В том числе Хабаровский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН.

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