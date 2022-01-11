ФТС перевыпустила разъяснения по классификации товаров

Федеральная таможенная служба приняла новый приказ, утверждающий разъяснения о классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС отдельных видов товаров.

Приказ ФТС от 17 ноября 2021 г. № 995 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с 10 февраля.

Разъяснения даны в том числе по варено-мороженым крабам и конечностям краба, цистам артемии, икре осетровых и других видов рыб, рыбным снекам, готовым и консервированным крабам.

Документ призван обеспечить единообразие применения номенклатуры при совершении таможенных операций и контроля товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из страны.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews