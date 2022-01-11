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«Сахалинский лед» — любимый праздник областных рыболовов. Фото с состязаний прошлого года

«Сахалинский лед» вновь порадует рыболовов

Традиционные соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед» состоятся 26 февраля. Место проведения состязаний прежнее — устье реки Найба в Долинском районе.

В этом году любимое мероприятие сахалинских рыболовов пройдет уже в 11-й раз. Все подробности, расписание мероприятия, регламент и важные объявления постепенно будут появляться на сайте sakhice.ru. Там же будут принимать заявки на участие — регистрация откроется с 7 февраля.

«Все пройдет по привычному плану: командные состязания и личное первенство — обязательная часть программы», — рассказала Fishnews одна из организаторов праздника Любовь Стримжа.

Участников «Сахалинского льда» ждет юбилейный — десятый — «Рыбацкий биатлон». «Для участников биатлона прошлых лет мы организуем отдельный конкурс. Он будет «с перчинкой и огоньком», — обещала замруководителя областного агентства по рыболовству Олеся Давыдова.

Также планируется выделить команды с участием детей. «Скорректируем правила участия и ход соревнований, чтобы не было обид и недоразумений», — отметила представительница агентства.

Кроме того, для участников и гостей фестиваля хотят создать «Горячий оазис» — гастробар, где все смогут согреться и отведать горячие напитки, традиционную кашу, закуски из рыбы и шашлычки.

Честность соревнований обеспечит команда судей из Сахалинского филиала ВНИРО. Возглавит судейство по традиции заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Участникам состязаний обещают много подарков.

«К нам в работу активно подключаются туристические операторы, которые смогут организовать прекрасный отдых для всех желающих из разных регионов страны, покажут и раскроют им весь азарт фестиваля, — рассказала Олеся Давыдова. — Туристы смогут принять участие в соревнованиях или поболеть за команды».

Медиахолдинг Fishnews выступает информационным партнером «Сахалинского льда». Почитать о предыдущих рыболовных состязаниях на Найбе можно в нашем специальном репортаже.

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