Владморрыбпорт завершил год с рекордами

В прошедшем году Владивостокский морской рыбный порт вернул себе позиции лидера по основной номенклатуре груза — рыбопродукции. Объем перевалки таких товаров составил 507 тыс. тонн, в том числе 181 тыс. тонн отправлена в контейнерах.

Благодаря быстрому реагированию и принятым антиковидным мерам, на экспорт из порта отгружено 114 тыс. тонн продукции в контейнерах, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

Высоких показателей удалось достичь и в контейнерообороте. За прошлый год ОАО «Владморрыбпорт» обработало 266 884 TEU (+9,2% по сравнению с 2020 г.) — это абсолютный рекорд за всю историю предприятия.

Кроме того, порт активно реализует проект по развитию сервиса отправок в ускоренных контейнерных поездах с сухих терминалов АО «ПИК» и ООО «Фреш Терминал». Это обеспечивает грузовладельцам снижение расходов на транспортировку и увеличивает скорость доставки товаров.

В 2021 г. продолжилось масштабное обновление производственных мощностей. Закуплена новая современная техника для ускорения погрузо-разгрузочных работ. Полным ходом идет строительство новых объектов и открытых площадок для хранения сухих и рефрижераторных контейнеров.

Один из важных пунктов модернизации — реконструкция холодильно-складской инфраструктуры. В скором времени планируется ввести в эксплуатацию новый холодильник, соответствующий мировым стандартам хранения замороженной продукции. Таким образом, появятся дополнительные площади для размещения рыбных грузов.

Грузооборот Владморрыбпорта впервые превысил 4,8 млн тонн, это несомненный успех всей команды портовиков, отметили в компании. Количество судозаходов за год достигло 845.

«Мы стремимся в полной мере оправдывать свое название — Владивостокский морской рыбный порт — и особое внимание уделяем именно операциям с продукцией из водных биоресурсов, — подчеркивал ранее в интервью Fishnews коммерческий директор компании Владимир Бузанов. — Доля рыбопродукции в общем грузообороте составляет 11%».

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