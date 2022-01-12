Ученые ТИНРО расскажут об исследованиях за 2021 год

В Тихоокеанском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии с 25 по 28 января пройдет отчетная сессия по итогам научно-исследовательских работ минувшего года.

Специалисты представят результаты мониторинга запасов основных промысловых объектов и среды их обитания, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Также ученые расскажут про опыт внедрения новых методических подходов в исследование и прогнозирование состояния биоресурсов, в том числе с применением самообучающегося искусственного интеллекта.

Предусмотрены доклады по минтаю, лососям, сельди, палтусу, беспозвоночным. В числе других тем — достижения и перспективные направления работы в области пресноводной аквакультуры и марикультуры.

Программу отчетной сессии смотрите в прикрепленном файле.



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