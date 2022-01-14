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Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели наблюдения за моржами на Чукотке. Фото пресс-службы ВНИРО

Ученые собрали данные по морским млекопитающим на Чукотке

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии поделились результатами изучения морских млекопитающих на Чукотке. Наблюдения велись за ларгами, моржами и китами.

Работы по изучению морских млекопитающих проводились в рамках программы «Исследования ластоногих и китообразных в дальневосточных морях и восточном секторе Арктики». Охвачены были основные лежбища тихоокеанских моржей и ларг на побережье и островах Чукотского моря, а также места скопления китов в Беринговом море.

Специалисты ежедневно учитывали численность зверей на берегу и в акватории, оценивали половую и возрастную структуры, а также анализировали факторы беспокойства и смертности моржей на береговых лежбищах. «Залогом оперативного сбора информации стало использование беспилотных летательных аппаратов», — рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

По данным специалистов Тихоокеанского филиала института (ТИНРО), первые моржи были замечены на мысе Сердце-Камень в Чукотском море 17 сентября. Пиковая численность была отмечена 23 октября, тогда на берегу находилось более 64 тыс. особей, на лежбище преобладали половозрелые самки.

Из-за потепления в Восточной Арктике, как считают ученые, в течение летне-осеннего сезона участились шторма в Чукотском море. Происходит позднее ледообразование — это влияет на моржей, им труднее добывать корм. Увеличилась длительность миграции по открытой воде, звери выходят на берег ослабленными и истощенными. Отсутствие льда вынуждает белых медведей оставаться на берегу, что увеличивает количество факторов беспокойства моржей. В результате смертность этих животных на лежбищах возрастает.

В целом, с учетом данных 2020 г. и многолетнего ряда предыдущих наблюдений, ученые пришли к выводу, что состояние популяции тихоокеанского моржа в арктических морях, омывающих Чукотский полуостров, удовлетворительное. Пополнение половозрелой части популяции находится на уровне среднемноголетних показателей.

Встречаемость китов в Мечигменском заливе незначительно увеличилась. По мнению ученых, это связано с хорошей кормовой базой в районе.

Также исследовалась численность ларги в Анадырском лимане. Максимальное количество особей отмечено 31 июля и составило 637 млекопитающих — это на 200 животных больше, чем в 2020 г. Ларга - основной потребитель идущих через Анадырский лиман на нерест тихоокеанских лососей.

Как отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин, в 2022 г. ученые продолжат работы по мониторингу береговых лежбищ тихоокеанского моржа и ларги, а также наблюдения за китами в Мечигменском заливе.

«Эффективность нашей работы в этом направлении во многом зависит от технической базы проводимых исследований. Сейчас мы активно развиваем и совершенствуем практики применения беспилотных летательных аппаратов, что позволяет получать более точные данные для оценки численности моржей за счет их фиксации на труднодоступных участках береговой полосы», — подчеркнул руководитель института.

Ученые ВНИРО отметили активную помощь, которую оказывали научным наблюдателям жители национальных сел.

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