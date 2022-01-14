На Камчатке обсудят проект краевого закона о правах КМНС

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в декабре внес в краевой парламент проект регионального закона о защите прав коренных малочисленных народов. Рассмотреть документ планируется на первой в этом году сессии, назначенной на 25 января.

Полное название законопроекта — «Об организации и обеспечении защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Камчатском крае», сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно пояснительной записке, проект разработан для установления в Камчатском крае собственного правового регулирования обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов. В том числе защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов.

Отдельные статьи законопроекта посвящены реализации программ устойчивого развития КМНС, направлениям, видам и формам господдержки, а также основам традиционной хозяйственной деятельности и природопользования.

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