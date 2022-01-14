Коми рассчитывает нарастить рыбоводные мощности

Республике Коми не хватает мощностей для восстановления рыбных запасов, заявил глава региона Владимир Уйба. Для увеличения объемов выпуска малька планируется построить рыбоводный завод.

От жителей Коми поступает много вопросов о восстановлении рыбных ресурсов, рассказал глава республики Владимир Уйба (видеокомментарий опубликован на сайте регионального правительства). Активно этой проблемой интересуются в Усинске, Ижемском, Усть-Цилемском, Удорском районах.

На развитие искусственного воспроизводства должна быть направлена программа «Арктические лососевые», создание которой инициировало министерство сельского хозяйства республики, сообщает корреспондент Fishnews.

«Сегодня республике не хватает мощностей, чтобы действительно компенсировать ущерб, который нанесен водным биоресурсам», — обратил внимание Владимир Уйба. По словам главы региона, в реки Коми ежегодно выпускается от 1,5 до 3 млн мальков, а для реального восполнения запасов это должно быть 320 млн экземпляров. Здесь эффективным могло бы быть создание рыбоводного завода, считают власти республики.

«Региональным минсельхозом этот вопрос проработан, и в бюджете 2022 года предусмотрены средства для подготовки рыбоводно-биологического обоснования, с тем чтобы мы могли далее уже представить это обоснование на федеральном уровне и получить средства государственной поддержки», — рассказал Владимир Уйба.

Он также сообщил, что поставлена задача создать в Коми республиканскую программу по развитию отрасли.

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