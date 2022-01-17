Владморрыбпорт успешно начал 2022 год

Во Владивостокском морском рыбном порту первая рабочая неделя ознаменовалась новыми трудовыми рекордами. 14 января докеры компании выгрузили за сутки 2,7 тыс. тонн рыбопродукции.

«У причалов обрабатываются одновременно восемь судов с рыбой и грузами снабжения: «Канариан Рифер», «Петр Рикорд», «Полтава», «Александр Беляков», «Мыс Чупрова», «Командор», «Афалина», СРТМ «Авача», — рассказали Fishnews в пресс-службе ОАО «Владморрыбпорт». — Такой эффективности удается достичь благодаря правильно расставленным приоритетам в перевалке основных номенклатур груза и слаженной работе всех подразделений порта».

Также ведется активная отгрузка с холодильно-складского комплекса компании — этот показатель достигает 600 тонн за смену. В ближайшее время ожидается подход еще трех судов с полными трюмами рыбных грузов.

Напомним, за прошедший год объем перевалки рыбопродукции в порту составил 507 тыс. тонн, в том числе 181 тыс. тонн отправлена в контейнерах.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews