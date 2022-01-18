Губернаторы должны лично заняться свалками

Главам регионов рекомендовано лично контролировать очищение городов от несанкционированных свалок. Такое поручение дал президент.

Задачи по ликвидации свалок вошли в перечень поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает корреспондент Fishnews.

До конца 2024 г. необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 — до конца 2023 г., заявил Владимир Путин.

При этом по целому ряду объектов необходимо разобраться с проектно-сметной документацией.

Главам регионов рекомендовано лично контролировать работы по ликвидации несанкционированных свалок в городах, включенных в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», и подготовку проектной документации.

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