Норвежская форель не доказала таможне «смену гражданства»

Филе норвежской радужной форели, согласно товаросопроводительным документам, прошло достаточную переработку в Белоруссии и стало товаром ЕАЭС. Однако таможня с таким выводом не согласилась.

Более 2,4 тонны филе норвежской радужной форели пытались ввезти в Россию под видом белорусской рыбной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Смоленской таможни.

Согласно товаросопроводительным документам, норвежская радужная форель прошла достаточную переработку на территории Белоруссии и приобрела статус товара Евразийского экономического союза.

«У таможенников возникли сомнения в достоверности заявленных сведений. Был проведен таможенный досмотр с отбором проб и образцов. Результаты исследования показали, что выполненные на территории Республики Беларусь операции в отношении одного из шести ввозимых наименований продукции, а именно соленого филе форели радужной с кожей, весом более 2,4 тонны, не позволяют считать ее подвергнутой достаточной переработке и признать товар произведенным в Белоруссии», — заявили в пресс-службе таможни.

В ведомстве обратили внимание, что такой товар является санкционным и его ввоз запрещен.

«Учитывая, что данная продукция входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, а стоимость товарной партии составила более 2 млн рублей, Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 226.1 УК РФ», — сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Смоленской таможни Александр Красненков.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

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