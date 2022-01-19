РРПК возглавила Ольга Наумова

Русская рыбопромышленная компания объявила о смене руководства — новым генеральным директором назначена Ольга Наумова. Экс-руководитель РРПК Виктор Литвиненко останется в компании и будет отвечать за операционную деятельность группы.

С 18 января гендиректором Русской рыбопромышленной компании(РРПК) стала Ольга Наумова. «Виктор Литвиненко, который ранее занимал эту должность, продолжит работу в компании в качестве члена правления и генерального директора дочерних обществ, отвечая за операционную деятельность РРПК», — сообщили Fishnews в пресс-службе группы компаний.

В пресс-релизе отмечается, что Ольга Наумова с ноября 2019 г. входила в советы директоров РРПК и ООО «Русский краб» как независимый директор. Пост в «Русском крабе» она сохранит и после нового назначения.

Председатель совета директоров РРПК Глеб Франк подчеркнул, что компания ставит целью через пять лет стать крупнейшим и самым эффективным в мире добытчиком дикой белой рыбы. Поэтому перед новым гендиректором поставлены стратегические задачи: ввод в эксплуатацию строящихся рыболовных судов, переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие продаж, повышение эффективности и рост производительности труда, внедрение в компании мировых стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

«Принимая данное решение, мы, в том числе, учитывали опыт Ольги Наумовой в ретейле. Уверен, под ее руководством РРПК сможет существенно расширить рынки сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, производимой новым флотом», — прокомментировал кадровые изменения Глеб Франк.

Ольга Наумова занимала руководящие должности в структурах групп «Северсталь» и НЛМК. В 2013–2018 гг. возглавляла розничную сеть «Пятерочка» (входит в Х5 Retail Group), а затем ее конкурента «Магнит». До прихода в РРПК занимала должность гендиректора альянса «Восточный союз», который объединяет крупнейших ретейлеров Дальнего Востока и Сибири.

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