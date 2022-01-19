Налоговые льготы на Курилах хотят сделать магнитом для нового бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом налоговом режиме для организаций на Курильских островах. У депутатов возникло много вопросов к документу: почему льготы планируются только для новых предприятий и не появится ли в стране «новый внутренний офшор».

Депутаты поддержали в первом чтении проект закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», направленный правительством в ноябре.

Организации на Курилах планируется освободить на 20 лет от уплаты налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, налога на имущество. Также льготой для бизнеса должны стать пониженные ставки страховых взносов и использование на островах режима свободной таможенной зоны.

«Указанные преференции будут предоставлены организации при соответствии одновременно нескольким условиям: отсутствие обособленных подразделений за пределами Курильских островов; организация не должна осуществлять посредническую деятельность, производство, переработку подакцизных товаров, добычу, переработку углеводородного сырья, вылов ценных видов ракообразных. Также у организации доля доходов от пассивной деятельности не должна превышать 10%», — обратил внимание статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Льготы предполагается распространить только на новые организации, зарегистрированные на островах после 1 января 2022 г.

Как полагают в ведомстве, особые условия позволят снизить и административную нагрузку на бизнес, так как организации не будут признаваться плательщиками налогов и будут освобождены от необходимости предоставлять отчетность в налоговый орган.

Комитет по бюджету и налогам Госдумы (является ответственным по законопроекту) обратил внимание на моменты, которые потребуется доработать ко второму чтению. Так, предлагается конкретизировать, какие муниципальные образования относятся к территории островов.

Так как смешивать изменения в налоговой и таможенной сфере в одном законе не допускается, комитет считает необходимым перенести нормы статьи о свободной таможенной зоне в другой законопроект — проект № 1148254-7 (он уже находится на рассмотрении Госдумы).

Заместитель председателя комитета Ольга Ануфриева подчеркнула, что особыми условиями на Курилах смогут пользоваться не только российские, но и иностранные организации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на пленарном заседании Думы от депутатов поступило много вопросов по будущему преференциальному режиму для Курил.

Парламентариев интересовало, почему особый режим предусматривается только для новых организаций. «Смысл в том, чтобы стимулировать инвестиционную активность и привлекать новый бизнес на территорию Курильских островов», — объяснил посыл властей Алексей Сазанов.

Речь идет о налогах, которые идут регионам, в связи с этим прозвучал вопрос о последствиях изменений для бюджетов субъектов Федерации и возможности компенсаций. Так как особые условия готовятся для новых организаций, выпадения поступлений от действующего бизнеса быть не должно, заявил представитель Минфина.

Депутат Ирина Яровая предложила подумать над критериями создания новых рабочих мест, чтобы не допустить перерегистрации старых предприятий для получения льгот. «Мы ко второму чтению обязательно это проработаем», — прокомментировал Алексей Сазанов.

Также он напомнил о действующих механизмах. «Есть общая норма Налогового кодекса — статья 54.1 о необоснованной налоговой выгоде. Если организация будет ликвидироваться и на ее месте с теми же собственниками будет создаваться новая организация, с теми же видами экономической деятельности, то здесь возникает вопрос о необоснованной налоговой выгоде, — рассказал замминистра. — В данном случае налоговики могут оспаривать такого рода действия».

Парламентарии также высказали опасения по поводу появления в стране «нового внутреннего офшора». Представитель министерства на это подчеркнул, что изменения направлены на стимулирование активной экономической деятельности на Курилах.

В Минфине пообещали обязательно отслеживать эффективность нового режима.

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